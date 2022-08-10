Тегеран, , 07:49 — REGNUM 9 августа Иранское космическое агентство подтвердило надлежащее функционирование всех систем иранского спутника «Хайям», который был успешно запущен в космос на российском корабле «Союз» с космодрома Байконур. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранский спутник «Хайям» запущен со станции в Казахстане при сотрудничестве с Россией. Первые сигналы со спутника были получены примерно через 90 минут после его запуска на иранской космической станции Махдашт, которая отвечает за управление спутниковыми данными.

Согласно первоначальным оценкам технических специалистов на станции, все системы в «Хайяме» функционируют должным образом.

После анализа телеметрических данных, полученных со спутника, стало ясно, что все его системы функционируют точно так, как было изначально запрограммировано, при этом положение спутника находится на необходимой орбите.

Спутник «Хайям» запрограммирован на четыре прохождения над воздушным пространством Ирана за 24 часа, в течение которых он будет как принимать, так и передавать телеметрические сигналы и данные.