Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин налаживает более тесные связи — торговые и военные — с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада. Об этом 28 августа пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.

СМИ (сс) MichaelGaida

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По его словам, международная изоляция подталкивает РФ находить больше сфер для работы с союзниками. А расширение торговых и военных связей двух государств вызывает тревогу в США.

В США считают, что взаимодействие поможет обоим государствам смягчить действие западных санкций. А благодаря этому стороны получат новые рынки сбыта для своей продукции.

«В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем пшеницы из РФ. В этом же месяце РФ запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана. На прошлой же неделе иранские военные провели совместные с российскими силами учения с беспилотниками», — добавил обозреватель.

При этом товарооборот между РФ и Ираном в 2022 г. вырос на 10%, отметил он.