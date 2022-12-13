Москва, 13 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В России необходимо разработать единый подход к преподаванию истории родного края. Такое поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября, дал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«[…] проработать вопрос об объединении учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебному предмету «История», а также об изучении истории России в общем контексте мировой истории», ― говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Заняться этим вопросом поручено Министерству просвещения России совместно с межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией «Российское историческое общество» и комиссией Государственного совета РФ по направлению «Образование».

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Также этим ведомствам поручено проанализировать практику изучения истории родного края в контексте истории России в рамках изучения учебного предмета «История» и представить предложения, направленные на разработку единого подхода к преподаванию истории родного края, предусмотрев возможность проведения соответствующих занятий в краеведческих музеях.

Доклад об исполнении поручений должен быть представлен главе государства до 15 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что искажённое преподавание истории недопустимо, детям нужно передать нравственный и культурный код российского народа. Он подчеркнул, что любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращённое толкование истории должны быть исключены.