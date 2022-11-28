Минпросвещения и РИО подготовят для школ единые программы по истории

Москва, , 11:17 — REGNUM Минпросвещения РФ совместно с Российским историческим обществом подготовит новые единые программы по истории для школ российских регионов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на церемонии награждения победителей VII Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» и Всероссийского ежегодного конкурса исследовательских работ школьников «История семьи — история Отечества» заявил глава министерства Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

«Сегодня вместе с Российским историческим обществом, экспертами мы готовим новые единые программы по истории нашей страны. Сделаем все для того, чтобы во главе истории, которую изучают школьники, находилась Россия — наша страна с ее великими достижениями, результатами, чтобы мы никогда не забывали о наших великих победах», — сказал Кравцов.

Ранее российский министр рассказал о планах отказаться от европоцентричного подхода в преподавании отечественной истории в общеобразовательных учреждениях.