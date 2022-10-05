Москва, , 15:54 — REGNUM Искажённое преподавание истории недопустимо, детям нужно передать нравственный и культурный код российского народа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Экспозиция «Рюриковичи» в мультимедийном парке «Россия — Моя история» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращённое толкование истории должны быть исключены.

«Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа», — подчеркнул глава государства.

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