Москва, 2 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В России пресечена деятельность международной группировки, ввозившей наркотики из Европы через Украину. Об этом 2 декабря сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

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Уточняется, что операция была проведена сотрудниками ФТС совместно с Федеральной службой безопасности. Организатор преступной схемы и двое его подельников были задержаны оперативниками в частных домах в Подмосковье.

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«Главарь банды проживал в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. Во время обысков у него нашли десятки мобильных телефонов, флэшки, жёсткие диски, оргтехнику и документы на двойное гражданство», ― уточнили в ФТС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемых было изъято более 80 кг наркотиков на сумму 200 млн рублей.

Всего в группировку входило шесть человек. Это уроженцы Молдавии, имеющие гражданство России, а также Румынии, Дании и Эстонии. Членам ОПГ грозит от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее таможенники задержали в Подмосковье двух наркокурьеров при перевозке 50 кг наркотиков из Эстонии. Одновременно в гаражном боксе в Москве при расфасовке 322 брикетов с наркотическим веществом был задержан организатор сети сбыта, распространявший наркотики по территории России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области будут судить группу наркоторговцев из разных российских городов. На скамье подсудимых окажутся девять человек — жители Калуги, Самары, Марий Эл и Челябинской области.

По данным УМВД, они орудовали на территории Алтайского края, Самарской и Оренбургской областей. Злоумышленники получали крупные партии наркотических средств и сбывали третьим лицам через тайники-закладки.