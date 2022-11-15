Волгоград, , 11:45 — REGNUM Канал доставки наркотиков в Волгоградскую область перекрыт сотрудниками УФСБ России по региону. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность жителей Волгоградской области, причастных к организации канала доставки наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта на территории субъекта», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК России.

Кроме того, уточняется, что на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград был остановлен автомобиль Ford Focus с двумя жителями Волгоградской области, и в ходе личного досмотра в сумке одного из них был найден и изъят вакуумный пакет с сыпучим веществом. Проведённая экспертиза подтвердила, что это - наркотическое средство массой 0,497 кг, также затем по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты ещё 0,3 кг наркотиков, упаковочные материалы для разовых доз и весы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера с 1 кг наркотиков в кишечнике.