Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется группа наркоторговцев из разных российских городов. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, в состав группы входили девять человек — жители Калуги, Самары, Марий Эл и Челябинской области. Они орудовали на территории Алтайского края, Самарской и Оренбургской областей. Злоумышленники получали крупные партии наркотических средств и сбывали третьим лицам через тайники-закладки.

В ходе личных досмотров, а также обысков по местам временного проживания всех фигурантов полицейские изъяли свыше 4 кг наркотиков. В рамках уголовного дела объёмом в 51 том проведено 29 судебных экспертиз. На время предварительного расследования обвиняемым наркопрестплении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.