Вашингтон, 2 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможным диалог между Россией и Украиной, сообщает французский телеканал France 2.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Если со стороны России есть серьёзный настрой, то диалог всегда возможен», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу, отметив, что пока США не видят серьезного стремления со стороны России.

По словам Энтони Блинкена, Киев, наоборот, стремится к дипломатическому решению и предложил свой план решения.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии заявил, что «никакого Минска-3 не будет». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил такие слова как абсолютное нежелание Киева вести переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Россией вопросы безопасности.

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