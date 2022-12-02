Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США намерены избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией, сообщает французский телеканал France 2.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы хотим завершить конфликт на Украине, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят мир на Украине «не только на бумаге».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что реальный диалог между Россией и США по стратегической стабильности возможен в случае наличия в Вашингтоне адекватного партнёра и готовности американской стороны не пересекать «красные линии» Москвы.

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