Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Россией вопросы безопасности, сообщает французский телеканал France 2.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы поддерживаем диалог с Россией, потому что сохраняются серьезные моменты, которые необходимо обсуждать», — заявил американский дипломат французским журналистам.

Госсекретарь США также заявил, что американская дипломатия опасается возможного применения Россией ядерного оружия. Однако Энтони Блинкен подчеркнул, что США не видели каких-то особых движений в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США намерены избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией.

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