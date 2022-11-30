Москва, 30 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока меняется к лучшему. Об этом 30 ноября на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

«В целом ситуация меняется к лучшему», ― отметил глава государства.

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Он также обратился к министру транспорта Виталию Савельеву, напомнив ему о договорённостях уделить особое внимание этому вопросу.

«Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать», ― указал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде ноября в логистической сфере фиксировались задержки при перевозке грузов из КНР в Россию прямыми контейнерными поездами и по мультимодальным маршрутам через дальневосточные порты. Срок доставки товаров вырос за последние две недели на 30-40%. Так, на тот момент минимальный транзитный срок от времени погрузки контейнера с товаром на китайском заводе до прибытия на терминалы Москвы и Санкт-Петербурга составлял от 30 до 35 дней, средний — от 40 до 50 дней.

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