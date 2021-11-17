Москва, , 12:39 — REGNUM Транспортная модель потоков грузов будет разработана специально для регионов Дальнего Востока, сообщает 17 ноября сайт правительства России.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

Соответствующее поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. Он провёл совещание по вопросу нормализации перевозок морским путём. Созданная модель должна позволить контролировать сроки доставки грузов.

Трутнев отметил отсутствие альтернативы морским путям для многих регионов округа.

«В этом году ситуация в дальневосточных портах непростая. В них скопилось порядка 5,8 тыс. контейнеров при норме накопления 2,2 тыс. Значительная часть грузов находится в сухих портах. Это вызвало сложности для Чукотки, Магаданской области, Сахалина, Камчатки», — сказал вице-премьер.

Причинами ситуации в правительстве считают снижение портами объёмов каботажных перевозок при увеличении международного грузооборота, отсутствие контроля за осуществлением морских перевозок, а также неудовлетворительную работу портов по приёму грузов.

На 1 ноября в портах Приморья находилось 5332 TEU (20-футовых контейнера), из которых 467 TEU соцгрузов и 6165 т генеральных грузов в направлении портов Чукотки, Магадана, Сахалина и Камчатки. С 1 по 8 ноября накопление контейнеров снизилось на 30%. Однако из-за погоды 8 и 9 ноября не отправили четыре судна, в результате накопления увеличились. По состоянию на 15 ноября в морских портах Приморья находилось 5783 TEU и 2992 т генеральных грузов.

С 1 по 15 ноября включительно в порты прибыло 8301 TEU и 4974 т генеральных грузов. За этот период совершено 24 рейса, которыми вывезено 7405 TEU и 7509 т генеральных грузов. С 16 по 21 ноября планируется загрузка и отход семи судов, которыми будет обеспечен вывоз 1843 TEU и 2992 т генеральных грузов.

В связи со сложившейся ситуацией Трутнев дал поручение разработать для Дальневосточного федерального округа транспортную модель потоков грузов с целью контроля их доставки.