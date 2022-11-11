Москва, , 13:14 — REGNUM В настоящее время в логистической сфере фиксируют задержки при перевозке грузов из КНР в Россию прямыми контейнерными поездами и по мультимодальным маршрутам через дальневосточные порты. Срок доставки товаров вырос за последние две недели на 30-40%. Так, сейчас минимальный транзитный срок от времени погрузки контейнера с товаром на китайском заводе до прибытия на терминалы Москвы и Санкт-Петербурга составляет от 30 до 35 дней, средний — от 40 до 50 дней. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил заместитель генерального директора железнодорожного оператора ModernWay Сергей Шмиговский.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сроки перевозки грузов в прямом железнодорожном сообщении растут в связи с закрытием терминалов из-за вспышек COVID-19 в Китае, пробками на погранпереходах из-за периодического ремонта как кранового оборудования, так и железнодорожных путей. Также это вызвано отменой или изменением Китайскими железными дорогами согласованных ранее планов на отправку поездов. Помимо этого, увеличение объемов перевозок в пиковый сезон, загруженности инфраструктуры Китая и России, нагрузки на терминалы Московского железнодорожного узла также оказывает влияние на сроки», — отметил эксперт.

По его словам, в случае с мультимодальными схемами перевозок через порты Дальнего Востока, основная проблема — длительный простой судов на рейде в ожидании выгрузки — в среднем 3-5 дней, но в некоторых случаях до 30 дней, что приводит к смещению расписания отправок судов из китайских портов. Кроме того, в дальневосточных портах возникают задержки до 7 дней из-за нехватки платформ для вывоза грузов далее по железной дороге.

«В целом ситуацию на рынке трудно назвать стабильной, а впереди — новогодние праздники и Китайский Новый год. Кроме того, по нашим наблюдениям, заводы в Китае в последнее время могут увеличивать сроки изготовления продукции. Поэтому мы рекомендуем закупать товары и размещать заказы на их перевозку как можно быстрее: если это сделать после середины ноября, то товары вряд ли успеют приехать до начала праздников», — добавил эксперт.