Во время шторма в Сочи утонул мужчина

Сочи, Краснодарский край, , 12:20 — REGNUM В Сочи на необорудованном пляже рядом с пансионатом «Белые ночи» разыгралась трагедия. Мужчина решил искупаться в шторм и утонул. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Алексей Боголюбов. Шторм

Инцидент произошёл поздно вечером 27 ноября. Очевидец сообщил сотрудникам МЧС, что видел, как в штормовое море заходил мужчина, но через какое-то время скрылся из виду под волнами.

Прибывшие на место происшествия спасатели обследовали акваторию и обнаружили тело мужчины под разломанными плитами инженерной защиты пляжа. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы эвакуировать погибшего, так как волнение моря составляло 3-4 балла.

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В настоящее время обстоятельства гибели мужчины выясняются. О личности погибшего ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в районе Сочи во время шторма в море унесло два автомобиля с туристами. В них находились две семьи из Ставропольского края — четверо взрослых и трое детей. Два человека погибли.

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