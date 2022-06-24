Сочи, Краснодарский край, , 15:34 — REGNUM Тело второй погибшей женщины обнаружено в Сочи после шторма 24 июня. Об этом сообщила администрация города-курорта.

Сочи Niklitov

Тело женщины было обнаружено в зоне поисков людей из автомобилей, которые ранее смыло в море.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил гибель одной женщины, мужчину 42 лет удалось спасти.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня поток воды снёс в море два автомобиля, в которых находились две семьи из Ставропольского края — четверо взрослых и трое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Сочи подтвердил гибель женщины в смытом в море автомобиле