Сочи, Краснодарский край, , 17:28 — REGNUM Два автомобиля с туристами унесло в море в районе Сочи, сообщили 24 июня в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

Уточняется, что одного человека спасли, продолжается поиск остальных. Машины смыло в акваторию Чёрного моря потоком воды реки Чемитоквадже.

В Краснодарском крае, отмечает МЧС, идут сильные дожди, ожидается шквалистое усилением ветра с порывами до 22 м/с. На побережье Чёрного моря существует опасность формирования смерчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела двоих погибших туристов уже обнаружили. Возбуждено уголовное дело о гибели людей.

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