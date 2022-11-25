Женева, Швейцария, 25 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Обстоятельства расстрела российских военнопленных на территории б. УССР должны быть максимально расследованы. С таким призывом выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк.

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«Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», ― подчеркнул Тюрк в заявлении.

Он также сообщил, что в результате анализа видеозаписей расстрела российских бойцов киевскими боевиками, который провела мониторинговая миссия ООН, было установлено, что «эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными».

Верховный комиссар указал на необходимость «независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в соцсетях и телеграм-каналах было распространено видео, на котором солдаты ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих. Позже были опубликованы биографические сведения о тех, кто совершил это преступление. Двое из них являются выпускниками харьковского университета МВД. Также известно, что эта бригада ВСУ базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом расстреле бандеровской армией российских военнослужащих, попавших в плен.

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