Москва, , 19:58 — REGNUM Уголовное дело о массовом расстреле бандеровской армией российских военнослужащих, попавших в плен, возбудил 18 ноября Следственный комитет России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

Комментируя появление в Сети видеозаписи, на которой боевики ВСУ расстреливают не менее 11 безоружных российских военных в ЛНР, ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела.

Дело открыто в отношении представителей ВСУ по статьям об убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, и о жестоком обращении с военнопленными, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

Ведомство добавило, что в рамках дела идёт поиск тех, кто снимал на камеру эту расправу: принимаются меры по идентификации этих лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео с расстрелом российских военных смотрят и оценивают в ООН