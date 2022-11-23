МИД России осудил реакцию ООН на расстрел российских военных
МИД РФ считает, что ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных
Москва,
23 ноября 2022, 09:42 — REGNUM Организация объединённых наций (ООН) прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных в Донбассе. Об этом сегодня, 23 ноября, в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
По её словам, ООН избегает какой-либо оценки фактологии, хотя обеспокоены любыми нарушениями прав человека.
«При оценке событий в Буче представители ООН были более многословны, конкретны и инициативны», — отметила Захарова.
ИА REGNUM ранее сообщало, реакция США на происшествие с расстрелом военнопленных в Донбассе способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов, зявили в посольстве России в Вашингтоне.
Читайте подробнее: Посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.