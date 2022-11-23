МИД РФ считает, что ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных

Москва, , 09:42 — REGNUM Организация объединённых наций (ООН) прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных в Донбассе. Об этом сегодня, 23 ноября, в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, ООН избегает какой-либо оценки фактологии, хотя обеспокоены любыми нарушениями прав человека.

«При оценке событий в Буче представители ООН были более многословны, конкретны и инициативны», — отметила Захарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, реакция США на происшествие с расстрелом военнопленных в Донбассе способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов, зявили в посольстве России в Вашингтоне.

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