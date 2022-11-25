Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Партия «Ликуд» нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и крайне правая партия «Оцма Йехудит» во главе с Итамаром Бен-Гвиром подписали коалиционное соглашение. Об этом 25 ноября сообщает израильская газета Haaretz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

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Отмечается, что это первая сделка, которую Нетаньяху заключил с другой партией в рамках коалиционных переговоров после выборов, на которых его блок получил большинство голосов.

В рамках соглашения «Оцма Йехудит» получит три министерских поста. Лидер политического объединения получит в формируемом правительстве должность министра по национальной безопасности.

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Это только первый шаг в создании правительственной коалиции по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборов. Партии «Ликуд» также необходимо будет достичь аналогичных соглашений с крайне правой партией «Религиозный сионизм» и религиозной партией «Шас», чтобы сформировать правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет «Ликуд» оказалась лидером. При этом возглавляемый «Ликудом» блок получил 64 места в Кнессете. Нетаньяху поручено сформировать новое правительство.