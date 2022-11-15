Тель-Авив, Израиль, , 18:36 — REGNUM Новое израильское правительство будет сформировано скоро, заявил 15 ноября глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, передаёт Kan.

Биньямин Нетаньяху Punchng.com

В Кнессете (израильском парламенте) Нетаньяху заявил, что случится это «скоро».

Напомним, по итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет «Ликуд» оказалась лидером. При этом возглавляемый «Ликудом» блок получил 64 места в Кнессете. Нетаньяху поручено сформировать новое правительство.

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