Тель-Авив, Израиль, , 01:51 — REGNUM Итоговая явка на выборах в парламент Израиля составила 71,3%, сообщает на своем сайте Центральная избирательная комиссия страны.

Флаг Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой показатель является рекордным с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия готова работать с любым правительством Израиля и всегда с оптимизмом смотрит на отношения со всеми своими партнерами.

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