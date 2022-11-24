Москва, 24 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. На территории б. УССР проводились работы по подготовке к применению биологического оружия. Подтверждение этому есть в документах, которые были получены ходе проведения специальной военной операции. Такое заявление 24 ноября на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств ― участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) сделал начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны РФ Дмитрий Поклонский.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

По его словам, акты проверки коллекции микроорганизмов свидетельствуют о накоплении патогенных материалов в необоснованных количествах. Также есть подтверждения тому, что в ряде случаев изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории б. УССР. Кроме того, были получены документы, указывающие на заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия.

«С учётом нетранспарентного характера работ и отсутствия каких-либо аргументированных ответов со стороны США и [Киева] мы, конечно же, рассматриваем полученные документы, как доказательство нарушения статьи 1.4 Конвенции», ― цитирует ТАСС Поклонского.

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Глава центра также напомнил, что ни Киев, ни Вашингтон не оспаривали сам факт существования на территории б. УССР биолабораторий, которые финансируются минобороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Россия представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции с призывом создать комиссию по расследованию деятельности биологических лабораторий Пентагона на территории бывшей УССР. Однако ООН отказалась расследовать представленные Россией сведения по этому вопросу, поскольку «не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом».

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