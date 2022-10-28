Нью-Йорк, США, , 06:43 — REGNUM Организация Объеденных Наций не может расследовать представленные Россией сведения о деятельности биологических лабораторий на территории бывш. УССР, поскольку не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом, заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо на заседании Совета Безопасности ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также напомнил про слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая еще в марте и апреле утверждала, что Организация Объеденных Наций не имеет информации о каких-либо программах биологического оружия на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Госдума РФ приняла обращение к парламентам других стран о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, а также об их уничтожении.

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