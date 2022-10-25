Москва, , 23:47 — REGNUM Россия представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции с призывом создать комиссию по расследованию деятельности биологических лабораторий Пентагона на территории бывшей УССР, сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на текст документа.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, проект должен быть рассмотрен на заседании Совбеза ООН 27 октября.

Российские представители предлагают «сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и [киевскому режиму], касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на… территории [бывшей УССР], а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства — участники конвенции в ходе ее девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября — 16 декабря».

Кроме того, Россия передала в Совет Безопасности ООН официальную жалобу по факту деятельности биолабораторий Пентагона.