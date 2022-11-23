Москва, 23 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Россия проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса. Об этом 23 ноября в ходе встречи с членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Мазепиным заявил президент Росси Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Бизнесмен отметил, что Киев выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода.

«Российская сторона готова, труба по российской стороне исправна. Мы имеем данные, что по стороне [Киева] она тоже может заработать. Но прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что когда будет продолжение «зерновой сделки», которое недавно было сделано, также данный вопрос будет решён», ― добавил Мазепин.

В свою очередь глава государства подчеркнул, что Россия с ООН поработает над этим вопросом.

«Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», ― отметил российский лидер.

«Там параметры, цифры известны, объёмы понятны. Выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен», ― констатировал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял об обсуждении возможности поставок российского аммиака через территорию б. УССР. По его словам, переговоры касаются возможного экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода. При этом, отметил Гутерреш, есть аспекты, относящиеся и к интересам России, и к интересам б. УССР.

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