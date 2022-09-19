Москва, , 10:17 — REGNUM Возможность поставок российского аммиака через территорию б. УССР сейчас обсуждается, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью, опубликованном 19 сентября.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, переговоры касаются возможного экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался на протяжении нескольких лет. При это есть аспекты, относящиеся и к интересам России, и к интересам б. УССР.

«И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение», — сказал Гуттереш РИА Новости.

Ранее Reuters, ссылаясь на западного дипломата, сообщило о предложении от ООН Москве и Киеву договориться о перевозке газообразного аммиака из России на мировые рынки через б. УССР.

Читайте также: Зеленский предложил менять пленных солдат на российский аммиак