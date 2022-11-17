Киев, , 12:10 — REGNUM По словам главы киевского режима В. Зеленского, он может согласиться на возобновление транзита аммиака через территорию б. УССР в случае обмена пленными по формуле «всех на всех». Он заявил об этом 17 ноября во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что МИД Германии отозвал из Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии одного из военнослужащих, так как посчитал его взгляды «пророссийскими».