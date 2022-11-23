В Госдуме ожидают непредсказуемых последствий от вывода абортов из ОМС
Москва, 23 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Госдуме настороженно отнеслись к предложению депутата палаты парламента Виталия Милонова («Единая Россия») вывести аборты по немедицинским показаниям из системы ОМС, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
«Вывод из ОМС возможности прерывания беременности или даже ограничение определëнными случаями, в которых этой услугой можно воспользоваться, неминуемо приведёт к последствиям, порой непредсказуемым. В лучшем случае будут массово подтасовывать диагнозы, чтобы всё же провести процедуру по полису», — рассуждает глава комитета Госдумы по труду и соцполиткие Ярослав Нилов (ЛДПР).
На фоне фактического запрета абортов пойдет в рост черный рынок, указал депутат.
«Нас ждут подпольные абортарии, нелицензированные коновалы и всяческие бабки-повитухи», — предостерегает Нилов.
В то же время Русская православная церковь констатирует негативные последствия доступности абортов в России и настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, в этом вопросе «речь идёт не о деньгах: и там деньги, и тут деньги, речь идёт именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, в том числе которые категорически выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции».
Милонов подготовил поправки, выводящие аборты по немедицинским показаниям из системы ОМС, запрещающие подростковые аборты и предлагающие дать врачам право по религиозным соображениям отказывать женщинам прерывать беременность, пишут «Новые известия».
В то же время с 2019 года в Госдуме действует рабочая группа, которая, как планировалось, будет обсуждать острые вопросы, в том числе запрет абортов, туда вошли представители всех парламентских фракций, профильных комитетов, правительства РФ, экспертного сообщества и РПЦ.
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