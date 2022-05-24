Москва, , 14:18 — REGNUM Российский актёр Дмитрий Певцов публично выразил своё отношение к абортам. Об этом пишет портал Spletnik.ru 24 мая.

Дмитрий Певцов Svklimkin

«‎Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано. Здесь, на этой земле, либо позже, когда её душа отойдет от тела»‎, — заявил артист. Помимо этого, Певцов отметил, что проводить аборт можно лишь в ситуации, когда под угрозой находится жизнь самой женщины.

Ранее Дмитрий Певцов прокомментировал отъезд российских артистов за границу. По мнению актёра, таких людей не волнует судьба родины, ведь они думают лишь о себе.

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