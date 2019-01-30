Рабочая группа Госдумы обсудит аборты, рекламу пива и персональные данные

Москва, , 16:13 — REGNUM В Госдуме создается рабочая группа, которая совместно с экспертным сообществом и Русской православной церковью будет обсуждать наиболее острые и важные вопросы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам ежегодных Рождественских парламентских встреч, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января. Возглавит эту рабочую группу вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

В рабочую группу войдут представители всех парламентских фракций, профильных комитетов, правительства РФ, экспертного сообщества и РПЦ.

«В рамках этой рабочей группы мы могли бы изучить и дать оценку ряду законодательных инициатив, это в том числе законодательная инициатива, которая имеет отношения к вопросам финансирования за счет средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования отдельных случаев», — заявил Володин.

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«Давайте в рамках рабочей группы обсудим вопросы законодательства в области рекламы спиртных напитков (пива). И, конечно, нам необходимо в рамках рабочей группы и в дальнейшем очень скрупулезно, взвешенно подходить к вопросам защиты персональных данных наших граждан и хранению персональных данных», — отметил Володин.

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