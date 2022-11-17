Пекин, , 10:39 — REGNUM Китай не меняет своей позиции в отношении санкций Запада против России и проявляет последовательность в их непринятии. Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайские партнёры также демонстрируют последовательность в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка, особенно в такой чувствительной сфере, как энергетика», ― цитирует РИА Новости слова дипломата.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Россия с Китаем «что называется, на одной волне». Моргулов напомним, что позиция Москвы в этом вопросе «максимально чёткая».

«Она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным — Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители», — отметил посол.

При этом он добавил, что «стремление группы недружественных стран установить потолок цены на российские энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки».

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Как сообщает ИА REGNUM, в середине ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов попытаться ввести потолок цен на поставляемую из России нефть. По её словам, все необходимые для этого инструменты в ЕС подготовлены.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что очень важно «не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран».

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