Брюссель, , 14:53 — REGNUM Возможность введения ограничения цен на энергетические ресурсы больше не считает эффективным инструментом для борьбы с энергетическим кризисом Европейский союз. Об этом 8 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

Газ Novatek.ru

«Представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа эффективным инструментом борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом», — говорится в публикации.

Также указывается, что 7 ноября в ходе заседания Еврокомиссии были представлены варианты действий для сдерживания увеличения цен на топливо, основным из которых считается создание динамического ценового коридора для газовых транзакций.

Кроме того, отмечается, что страны Евросоюза во главе с Польшей, Бельгией, Италией и Грецией сделали многое для введения потолка цен на газ, однако это способствовало усугублению инфляции в сообществе и нехватке российских энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия рассматривает возможность получения контроля над «Нефтяной индустрией Сербии», в которой контрольный пакет акций принадлежит российской компании «Газпром нефть».