Бали, Индонезия, , 16:01 — REGNUM Европейский союз готов попытаться ввести потолок цен на поставляемую из России нефть. Об этом 14 ноября в интервью агентству Bloomberg сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

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«Мы подготовили все необходимые инструменты [для введения потолка цен на нефть из РФ] в Европейском союзе», ― подчеркнул фон дер Ляйен в кулуарах саммита G20.

По её словам, очень важно «не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран».

Глава ЕК добавила, что уровень цен ещё не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на источники Bloomberg в дипломатической сфер заявили, что Европейский союз больше не считает возможность введения ограничения цен на энергетические ресурсы эффективным инструментом для борьбы с энергетическим кризисом. Напомним, страны Евросоюза во главе с Польшей, Бельгией, Италией и Грецией сделали многое для введения потолка цен на газ, однако это способствовало усугублению инфляции в сообществе и нехватке российских энергоресурсов.

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