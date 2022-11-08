Москва, , 14:31 — REGNUM Россия продолжает контакты с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Заседание двухсторонней комиссии по ДНСВ может состояться уже в ближайшие недели. Об этом 8 ноября со ссылкой на три информированных источника сообщает «Коммерсантъ».

Флаги США и России © ИА REGNUM

Отмечается, что это будет первое заседание после начала спецоперации России по защите Донбасса.

По данным собеседников издания, диалог по ДНСВ Москва и Вашингтон планируют возобновить на новой площадке. Встреча впервые может пройти в Ближневосточном регионе. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии, присоединившейся к большей части введённых в отношении РФ западных санкций, нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на её территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что представители России и США согласовывают сроки встречи с целью обсуждения возможности возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. При этом она подчеркнула приверженность Вашингтона продолжению имплементации ДСНВ.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США, заявляя о готовности возобновить переговоры с Россией по соглашению, заменяющему ДСНВ, не подкрепляют свои слова предметными обращениями по рабочим каналам.

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