Вашингтон, 28 октября 2022, 08:39 — REGNUM Представители России и США согласовывают сроки встречи с целью обсуждения возможности возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Дженкинс подчеркнула приверженность Соединенных Штатов продолжению имплементации ДСНВ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и США обменялись информацией о количестве стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября 2022 года.
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