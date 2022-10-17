Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Переговоры по замене новым действующего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) хотели бы начать США с РФ, заявила 17 октября помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

Голубь мира Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Стюарт сказала, что Вашингтон настроен на «эффективную имплементацию СНВ-3». По её словам, американская сторона заинтересована в возобновлении инспекций объектов, подпадающих по действие договора, которые «были поставлены на паузу в марте 2020 года из-за пандемии».

Напомним, МИД РФ объявлял, что инспекции в рамках СНВ-3 российская сторона прекращает в связи с недружественной политикой США и их действиями в рамках договора.

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