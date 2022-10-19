Скопье, 19 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 18 октября провел встречу со студентами университета Юго-Восточной Европы в Тетово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Securityconference.de Зоран Заев

По данным журналистов, участники встречи обсудили энергетический кризис в мире и рост инфляции в стране.

По словам Заева, трудности в обеспечении энергоснабжения страны связаны с недостаточным инвестированием в энергетические мощности как в период его работы, так и в период правления его предшественников.

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На вопрос журналистов о том, планирует ли он возвращаться в политику, Заев решительно ответил, что не собирается делать этого и «облегчать жить некоторым личностям». По его словам, он не намерен баллотироваться даже на пост президента. При этом Заев отметил, что он намерен использовать свой двадцатилетний политический опыт для консультаций нынешнего и любого будущего правительства.

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Премьер-министр Северной МакедонииЗоран Заев досрочно подал в отставку в октябре 2021 года, но покинул свой пост 2,5 месяца позже, что позволило его однопартийцуДимитару Ковачевски сформировать новое правительство без проведения досрочных выборов.

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