Скопье, , 11:31 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев вечером 22 декабря подал письменное прошение об отставке в парламент.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев Влада на Република Македонија

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик отказался обосновывать свою отставку устно, в письме же объяснил ее поражением Социал-демократической партии Македонии (СДСМ) на выборах и «текущим политическим моментом».

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Зоран Заев «В таких обстоятельствах для меня лично и для меня как премьер-министра, исходя из той политики, в которую я верю, было бы политической безответственностью и необъяснимо для народа и моей страны, если бы именно я продолжал вести правительство по евроатлантическому пути. Я думаю, что другой премьер-министр из рядов СДСМ может сделать это лучше».

Решение об отставке Заева и его кабинета будет рассмотрено парламентом Северной Македонии 23 декабря. Ожидается, что его преемником станет Димитар Ковачевски.

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