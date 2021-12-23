Скопье, 23 декабря 2021, 11:31 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев вечером 22 декабря подал письменное прошение об отставке в парламент.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик отказался обосновывать свою отставку устно, в письме же объяснил ее поражением Социал-демократической партии Македонии (СДСМ) на выборах и «текущим политическим моментом».
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Решение об отставке Заева и его кабинета будет рассмотрено парламентом Северной Македонии 23 декабря. Ожидается, что его преемником станет Димитар Ковачевски.
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