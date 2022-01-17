Скопье, , 14:47 — REGNUM Парламент Северной Македонии вечером 16 января после многочасовых дебатов утвердил новый состав правительства. Его возглавил бывший заместитель министра финансов в правительстве Зорана Заева Димитар Ковачевски.

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, «за» проголосовали 62 депутата, «против» — 46. Воздержавшихся не было, при этом 12 депутатов прогуляли сеанс.

Новое правительство поддержали Социал-демократический союз Македонии, лидером которого теперь является Ковачевски, а также ряд албанских партий — Демократический союз за интеграцию, Движение Альтернатива, Албанская демократическая партия и другие малые партии.

Из 21 членов нового правительства 10 — албанцы. При этом всего четыре места занимают женщины.

Напомним, 31 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о своей отставке после разгромного поражения на местных выборах, однако официальное прошение было подано лишь в декабре 2021 года.

Первое заседание нового правительства состоится 17 января.

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