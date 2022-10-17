Москва, , 17:22 — REGNUM Отсутствие геев в Госдуме стало одной из причин отказа России работать в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы с Петром Олеговичем (Толстым, главой российской делегции в ПАСЕ — ред.) получили еще в то время, когда участвовали в ПАСЕ формуляр, где в приоритетном порядке Госдума и Совфед должны были направить на заседание порядка, в обязательном, подчеркиваю порядке, несмотря на то, что, допустим, либо меньшинство таких людей, или в единичном количестве, представителей, как раз, этих сообществ. Но у нас их нет… Поэтому мы этот формуляр не заполняли», — сказал Володин.

«Это стало, кстати, основанием к тому, чтобы сказать до свидания ПАСЕ. Потому что там их все больше и больше», — добавил спикер Госдумы.

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25 февраля 2022 года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство России в этой организации.

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