Толстой ищет депутата «недопредставленного пола» для участия в ПАСЕ

Москва, , 15:29 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») признался в том, что допустил ошибку о числе полов, говоря о критериях состава российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Вчера допустил грубейшую ошибку о числе полов. Каюсь. Их, конечно, не шесть, а всего два — мужской и женский. Все остальные индивиды — это «недопредставленные полы», гендеры, как раз о них и идет речь в письме ПАСЕ», — отметил парламентарий.

Толстой сослался на письмо, согласно которому «как минимум один член парламента недопредставленного пола назначается представителем в делегации».

"Осталось выяснить, где его взять», — указал депутат в Facebook.

Толстой также напомнил о существовании Стратегии гендерного равенства Совета Европы на 2018−2023 гг. и резолюции ПАСЕ от 2010 года, которая напоминает о праве человека на гендерную идентичность, и это право называется «оплотом демократии».

«Но если полов два, а гендеров можно выделить бесконечное множество, то кто все эти люди? Кого имеют ввиду уважаемые коллеги из Совета Европы?» — рассуждает он, указав на СМИ, которые расшифровали более 50 наименований гендеров.

«В целом прекрасные рекомендации. Работаем с коллегами депутатами, выясняем, как формировать делегацию, если такая необходимость возникнет. Видимо, проблемы дискриминации сексуальных меньшинств для ПАСЕ важнее фактов дискриминации и лишения права голоса российских парламентариев», — указал Толстой.

Госдума получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию для участия в Ассамблее.

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