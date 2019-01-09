При формировании делегации РФ в ПАСЕ учтут «требование шести полов»

Москва, , 16:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») обратил внимание на требования ПАСЕ к формированию делегации РФ, в частности, к принципам равноправия полов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Наши коллеги из ПАСЕ отправили приглашение, в котором указали необходимость тщательнейшего подхода к составу делегации ПАСЕ. Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известном, так и, может быть, менее известным принципом равноправия полов — полов, по-моему, указано шесть», — указал Толстой.

«Мы будем изучать эту информацию, обдумывать ее, это очень серьезно и для этого у нас есть время», — заверил депутат Госдумы.

Консультации будут длиться в течение недели — такой срок предусмотрен для формирования делегации в случае принятия соответствующего решения об участии в ПАСЕ.

«Мы находимся в режиме постоянных консультаций с представителями секретариата ПАСЕ, коллегами-депутатами, представляющими разные политические группы, мы консультации будем продолжать до того, как придем к окончательному решению», — сказал вице-спикер Госдумы.

«Здесь ответственность этого момента для парламента РФ, если хотите, в целом для будущего взаимоотношений РФ и Совета Европы — она очень видна: мы не хотим какой-то спешки, наспех решения принимать», — подчеркнул он.

Отметим, что в Госдуме видят возможность возвращения в ПАСЕ при изменении регламента Ассамблеи.

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