Москва, 16 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Российские системы ПВО работают эффективно, демонстрируют колоссальные боевые возможности, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

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«В Белгородской области они побили рекорд по дальности поражения в воздухе. Батарее С-300В4 удалось нейтрализовать два военных самолёта [киевского режима], двигавшихся на малых высотах, на расстоянии 217 километров. Небо Белгородской области и всей России надёжно защищено», — отметил Бондарев в телеграм-канале.

Самое циничное, по словам сенатора, что киевский режим использует или пытается использовать против России не только свои «горе-шедевры», сконструированные в 21 веке, и натовские подачки, но и советское наследство: боевые единицы, которые были разработаны в Советском Союзе, в КБ «Сухого».

«Сейчас нацисты [киевского режима] активизировались с попытками обстрелов российских территорий: Белгородской, Курской и Брянской областей. Однако мы пресекаем эти попытки на корню», — подчеркнул парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе, сообщает Militarywatch magazine.