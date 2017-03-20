Специальная военная операция Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации территории б. УССР продолжается. Российские военнослужащие проявляют мужество и самоотверженность в борьбе с нацистским киевским режимом.

Укротеррористов продолжают поддерживать их западные хозяева. Коллективный Запад без осуждения, а порой и с одобрением смотрит на бесчинства, которые творят ВСУ.

В начале октября 2022 года командующим группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции был назначен генерал армии Сергей Суровикин. С 10 октября Россия активно наносит так называемые удары возмездия по многим объектам критической инфраструктуры на территории б. УССР.

Скоро на подмогу бойцам отправятся мобилизованные военнослужащие. Сейчас они проходят обучение и боевое слаживание.

Победа будет за нами, уверены жители России, сплотившиеся в поддержку решений президента РФ Владимира Путина.

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