Раненый уроженец Чувашии в ходе СВО спас двух молодых бойцов
Уроженец Чувашии Дмитрий Любимов в середине июня, участвуя в специальной военной операции, спас двух молодых бойцов, при этом сам получил тяжелейшие ранения от кассетной мины. Солдат потерял память, а его семья вела безрезультатные поиски.
В ЛНР сообщили об уходе подразделений ВСУ из Артёмовска
Основные подразделения ВСУ, которые дислоцируются в Артёмовске, начали покидать позиции. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя силовых структур ЛНР.
Омичи помогают восстанавливать город Стаханов в ЛНР
Омские специалисты вернулись домой из рабочей командировки в Стаханов Луганской Народной Республики. На встрече с губернатором Александром Бурковым они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению города.
Чукотка собрала для фронта более 10 млн рублей
Жители Чукотки собрали уже более 10 млн рублей для помощи участникам спецоперации.
Под Белгородом задержали офицера полиции за передачу данных Киеву
Оперативного дежурного одного из линейных отделов полиции в Белгородской полиции задержали за сотрудничество с киевскими спецслужбами.
В Херсонской области пресекли деятельность пособника киевского режима
Сотрудники Росгвардии пресекли деятельность жителя Херсонской области, подозреваемого в пособничестве военным киевского неонацистского режима. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
«В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве [военным киевского режима]. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах разведки [киевского режима]», — говорится в сообщении пресс-службы.
Мобилизованных бойцов из Еврейской АО проводили в зону спецоперации
Военнослужащих Еврейской автономии, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, торжественно проводили на службу на освобождённых территориях. Бойцов благословил иерей Георгий.
Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).