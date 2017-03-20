14 Октября
 
12:01

Раненый уроженец Чувашии в ходе СВО спас двух молодых бойцов

Уроженец Чувашии Дмитрий Любимов в середине июня, участвуя в специальной военной операции, спас двух молодых бойцов, при этом сам получил тяжелейшие ранения от кассетной мины. Солдат потерял память, а его семья вела безрезультатные поиски.

11:57

В ЛНР сообщили об уходе подразделений ВСУ из Артёмовска

Основные подразделения ВСУ, которые дислоцируются в Артёмовске, начали покидать позиции. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя силовых структур ЛНР.

11:54

Омичи помогают восстанавливать город Стаханов в ЛНР

Омские специалисты вернулись домой из рабочей командировки в Стаханов Луганской Народной Республики. На встрече с губернатором Александром Бурковым они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению города.

11:52

Чукотка собрала для фронта более 10 млн рублей

Жители Чукотки собрали уже более 10 млн рублей для помощи участникам спецоперации.

11:48

Под Белгородом задержали офицера полиции за передачу данных Киеву

Оперативного дежурного одного из линейных отделов полиции в Белгородской полиции задержали за сотрудничество с киевскими спецслужбами.

11:44

В Херсонской области пресекли деятельность пособника киевского режима

Сотрудники Росгвардии пресекли деятельность жителя Херсонской области, подозреваемого в пособничестве военным киевского неонацистского режима. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве [военным киевского режима]. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах разведки [киевского режима]», — говорится в сообщении пресс-службы.

11:42

Мобилизованных бойцов из Еврейской АО проводили в зону спецоперации

Военнослужащих Еврейской автономии, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, торжественно проводили на службу на освобождённых территориях. Бойцов благословил иерей Георгий.

11:41

Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).