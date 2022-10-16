Белгород, , 09:43 — REGNUM Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом 16 октября передает Militarywatch magazine.

ПУ ЗРС С-300В Mil.ru

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Были нейтрализованы два самолета ВСУ — Су-27 и Су-24. Оба двигались на малых высотах, поднимаясь для запуска блоков ракет и снова снижаясь, прежде, чем были обстреляны российскими ракетными батареями класса «земля-воздух» — системой С-300В4.

Система С-300В4 поступила на вооружение армии РФ в начале 2010-х гг. Она обладает большей мобильностью, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет. Система использует гусеничные машины.