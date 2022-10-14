Астана, 14 октября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Евразийский банк развития за ближайшие пять лет суммарно инвестирует около 11 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Поддержке национальных экономик участников ЕАЭС эффективно содействует Евразийский банк развития. Совокупный объем его инвестиций за предстоящие пять лет составит почти 11 млрд долларов», — заявил Путин.

Он также напомнил, что в ЕАЭС принят комплекс мер по обеспечению устойчивости экономик государств-членов, их макроэкономической стабильности.

«Реализация этих мер, по нашим оценкам, дает прирост совокупного валового внутреннего продукта в 2,5%, или это примерно 49 млрд долларов», — сказал глава государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на развитие российского внутреннего валютного рынка и повышение эффективности механизма осуществления расчетов в национальных валютах. Предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

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