Путин: Евразийский банк развития за пять лет инвестирует около $11 млрд
Астана, 14 октября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Евразийский банк развития за ближайшие пять лет суммарно инвестирует около 11 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия.
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«Поддержке национальных экономик участников ЕАЭС эффективно содействует Евразийский банк развития. Совокупный объем его инвестиций за предстоящие пять лет составит почти 11 млрд долларов», — заявил Путин.
Он также напомнил, что в ЕАЭС принят комплекс мер по обеспечению устойчивости экономик государств-членов, их макроэкономической стабильности.
«Реализация этих мер, по нашим оценкам, дает прирост совокупного валового внутреннего продукта в 2,5%, или это примерно 49 млрд долларов», — сказал глава государства.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на развитие российского внутреннего валютного рынка и повышение эффективности механизма осуществления расчетов в национальных валютах. Предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.
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