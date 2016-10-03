13 Октября
7:46
Президент Ирана вылетел с официальным визитом в Астану
Президент Ирана Ибрагим Раиси отбыл из Тегерана в Астану для участия в Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
7:15
Эрдоган намерен в Астане обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Ситуацию в Сирии намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Астане. Об этом 13 октября сообщает турецкий государственный телеканал TRT Haber. Уточняется, что у лидеров России и Турции запланирована отдельная встреча.
7:14
Путин прибыл в Астану для участия в трёх многосторонних саммитах
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана город Астану для участия в трёх многосторонних саммитах. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба российского лидера.