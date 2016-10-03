Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан, где примет участие сразу в трёх международных саммитах. На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 13 октября главы государств обсудят региональное сотрудничестве в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности. На заседании Совета глав государств СНГ 14 октября лидеры представят свои позиции по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества. К подписанию подготовлен солидный пакет документов, отметили в пресс-службе Кремля. В тот же день пройдёт первый саммит Россия — Центральная Азия, состоится обсуждение перспектив взаимодействия РФ и пяти государств региона в различных областях. Будет принято итоговое совместное заявление. Кроме того, запланированы отдельные встречи президента России с главами государств, участвующими в мероприятиях в Астане. Все новости о саммитах и встречах в столице Казахстана — в трансляции ИА REGNUM.