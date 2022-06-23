Чолпон-Ата, Киргизия, , 14:07 — REGNUM В Иссык-Кульской области начали строить первую в Киргизии солнечную электростанцию «Тору-Айгыр 2022» мощностью 300 мегаватт, передают местные СМИ.

Солнечная электростанция

Первый этап проекта будет финансировать Евразийский банк развития, который предоставит на эти цели $40 млн (2 млрд 131 млн рублей по текущему курсу).

Читайте также: Власти Киргизии простят энергокомпаниям $1,64 млрд долгов

Предполагается, что эта солнечная электростанция будет выработать 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что эквивалентно использованию более 140 миллионов кубометров природного газа.

«Озеро Иссык-Куль, являясь жемчужиной не только Киргизии, но и всего мира, должен быть экологически чистым. Эта станция продемонстрирует, насколько большое внимание Киргизия уделяет проблемам экологии», — заявил посол Казахстана Рапил Джошыбаев, выступая на церемонии начала строительства.

Читайте также: В Киргизии незаконно списали около $10,6 млн долгов за электроэнергию